مجدلاني: غدًا سنصرف 500 شيكل لـ9,504 أسرة من متضرري كورونا

أكد وزير التنمية والشؤون الاجتماعية في فلسطين أحمد مجدلاني أن وزارته وزعت مساعدات مالية وعينية لـ متضرري كورونا بقيمة 34,735 ألف شيكل لنحو 125 أسرة.

وقال مجدلاني خلال مشاركته في الايجاز اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين اليوم الأربعاء: "إن الوزارة ستبدأ من يوم غد الخميس (30 نيسان) بتوزيع مساعدات لـ 9,504 اسرة من الفقراء الجدد.

وأضاف: "الوزارة عملت على إنشاء قائمة بيانات جديدة للفقراء الجدد (المتضررون من أزمة كورونا) بلغ عدد المسجلين فيها حتى الان 1,112,311 اسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

متضرري كورونا

وأوضح مجدلاني أن قيمة المساعدات 500 شيكل لكل أسرة بمبلغ اجمالي 4,752,000 شيكل ابتداء من غد الخميس ولمدة أربعة أيام عبر البنوك تحت مظلة صندوق وقفة عز.

كما أعلن مجدلاني عن توزيع مساعدات عينية وطرود غذائية وصحية لنحو90,410 أسرة في جميع محافظات الضفة وغزة بقيمة مالية تبلغ 26,000,000 مليون شيكل.

وحول المساعدات التي وزعتها الوزارة الأسبوعين الماضيين قال: "تم صرف 200,000 الف شيكل لحوالي 200 أسرة تعاني أوضاع ملحة بقرار من وزير التنمية.

وأشار إلى أنه تم توزيع طرود غذائية في مخيمات الشتات في سوريا ولبنان بقيمة 3,500,000 ألف شيكل.