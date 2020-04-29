تعرف على شخصية "غيث" مقدم برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2020

لاقى برنامج قلبي اطمأن الإماراتي الموسم الثالث 2020، إقبالاً واسعًا من قبل المواطنين الاماراتيين والعرب، إذ حقق برنامج قلبي اطمأن نسب مشاهدات عالية وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) منها الفيس بوك وتوتير ويوتيوب.

برنامج قلبي اطمأن يقدمه الشاب "غيث" الذي قدم الخير للكثير من الفقراء والمساكين عبر برنامج الخيري، فيما تبقى هويته مجهولة لدى الكثير.

وفي هذا المقال ستوضح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من هو "غيث" مقدم برنامج قلبي اطمأن، الذي استطاع ان يجذب له جمهور وواسع وكبير.

نبذة عن برنامج قلبي اطمأن :

برنامج قلبي اطمأن، هو برنامج خيري يقدمه الشاب "غيث" من الامارات وبث أول حلقات له في تاريخ 13 مايو 2018، فيما لاقت حلقات البرنامج تفاعلاً كبيرًا، لان محتوى برنامج قلبي اطمأن إنساني يساعد الفقراء والمساكين.

ويبث برنامج قلبي اطمأن على القنوات التالية :(قناة أبو ظبي، ونور دبي، mbc 1).

ويعرض برنامج قلبي اطمأن ثلاثين حلقة طوال أيام شهر رمضان كل عام، وحتى الآن عرض البرنامج ستة حلقات في شهر رمضان 2020.

الشاب "غيث" يعرض برنامجه الاجتماعي من دولة الامارات العربية ويقدم المساعدة للفقراء في بلدان عدة، مصر والأردن والعراق وسوريا وبعض دول افريقية.

ويتعمد فريق برنامج قلبي اطمأن ان يجعلوا شخصية "غيث" مجهولة وغير معلومة. وذلك لتركيز البرنامج في المقاوم الأول على عمل الخير.

وفي الموسم الثاني للبرنامج، عمد الفريق على تغيير ملابس "غيث"، من أجل عدم التعرف على شخصية "غيث" من قبل الجمهور.

حلقات من برنامج قلبي اطمأن للموسم الثالث 2020 :

وقبل أن نتعرف على شخصية مقدم برنامج قلبي اطمأن "غيث"، سنعرض لكم حلقات من البرنامج للموسم الجديد 2020:

وسنبث لكم الحلقة الأولى والثانية من برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث :





من هو "غيث" مقدم برنامج قلبي اطمأن :

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول نشطاء صورة يعتقد انها وجه مقدم برنامج قلبي اطمأن "غيث" الحقيقي.

والتقطت الصورة اثناء تصوير "غيث" حلقة جديدة من البرنامج في المملكة الأردنية، فيما شكك بعض النشطاء من حقيقة الصورة.

ونشرت صورة "غيث" على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل.