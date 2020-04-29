هل عدوى كورونا تنتقل من جثث الموتى؟

يتساءل الكثير من الناس في العالم عن امكانية انتقال عدوى كورونا من جثث الموتى إلى الأصحاء خاصة في ظل المشاهد المحزنة والمؤلمة التي يشهدها العالم.

وانتشرت العديد من الصور التي تظهر فيها جثامين ضحايا المرض معزولة دون أي تشييع أو مراسم جنازات يحضرها أحباؤهم وأقاربهم.

وأثارت تلك الصور مخاوف؛ ليس من الموت فقط بل من الموتى أنفسهم الذين كانوا ضحايا الفيروس، خشية انتقال عدوى كورونا من جثث الموتى.

فهل تكون مخاوف الناس حول امكانية انتقال العدوى من جثث الموتى صحيحة؟ وهل اجراء طقوس جنازات لهم أمرا آمنًا؟ كما يتساءل البعض هل ستدفن جثث المتوفين بالفيروس أم ستحرق؟

منظمة الصحة العالمية قالت: "ليس هناك مبرر للخوف من انتشار عدوى كورونا عن طريق جثث الموتى" مؤكدًا أنها اتخذت إجراءات وقائية احتياطية.

وأوضحت الصحة العالمية أن فيروس سارس-كوف-2 المسبب للمرض ينتقل، في الغالب، عبر قطرات الرذاذ يطلقها البشر، على سبيل المثال: عند حديث المصاب أو عطسه أو سعاله.

بيد أن هذا الفيروس المسبب للمرض يمكن أن يظل حيا على سطوح صلبة معينة لعدة أيام.

المتحدث باسم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القارتين الأمريكيتين، وليم أدو- كرو قال: "لا يوجد دليل على أن جثث الموتى تنقل المرض للأحياء".

وأوضح أن عدم وجود دليل على نقل العدوة من جثث الموتى لا يعني أنها لن تكون معدية، فانتم تحبون موتاكم كثيرا إلى درجة أنكم ترغبون بتقبيلهم أو القيام بأشياء أخرى من هذا القبيل" لذلك يمكن أن تنقل العدوى".

وشدد على ضرورة منع مثل هذه السلوكيات وممارسة إجراءات الوقاية والسيطرة على تفشي المرض.

وتنص توصيات نشرتها منظمة الصحة العالمية في مارس-آذار الماضي على أن "جثث الموتى، على العموم، لن تكون مُعدية، باستثناء حالات الإصابة بالحمى النزفية (مثل أيبولا وفيروس ماربورغ) والكوليرا".

وتضيف" أن رئات الموتى المصابين بتفشي وباء الإنفلونزا يُمكن فقط أن تكون معدية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح خلال عملية تشريح الجثة، وعدا ذلك، لا تنقل الجثث المرض".

وتظل جثث الموتى المتوفين جراء أمراض تنفسية حادة مأوىً لفيروسات حية تتركز في رئاتهم وأعضاء أخرى من أجسامهم.

ويمكن لهذه الفيروسات أن تخرج أثناء عملية تشريح الجثة، وتعلق في المعدات الطبية المستخدمة، أو خلال عملية غسل الأعضاء الداخلية في الجثة.