الكيلة: تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 507 حالات.

وقالت الكيلة خلال الإيجاز اليومي لأخر التطورات حول فايروس كورونا في فلسطين: إن الحالات التي تم تسجيلها بالفيروس هي لمخالط في بلدة العبيدية في بيت لحم، وخمسة حالات في مدينة القدس وضواحي (العيسوية وجبل المكبر بيت صفافا شعفاط والطور).

وأوضحت الكيلة إلى أن عدد الحالات النشطة في فلسطين ارتفعت إلى 408، في المحافظات الشمالية 401حالة، منها 260 حالة في محافظة القدس، والمحافظات الجنوبية 7حالات، إلى جانب تسجيل حالة انتكاسه لمريض في المحافظات الجنوبية.

وأضافت: "إن عدد الحالات من الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا بلغت 9 حالات، فيما لا يزال العمال والمخالطين لهم يشكلون 74% من عدد الحالات المصابة.

وأجرت وزارة الصحة منذ بداية الأزمة 31500 فحصا، فيما لا تزال تشرف على 13043 حالة في العزل المنزلي.

من جهته قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إنه اعتبارا من اليوم الأحد سيبدأ العالقون في الأردن بالعودة إلى فلسطين عبر معبر الكرامة بالتنسيق مع الجوانب الأردني والإسرائيلي، على أربع دفعات.

وقال ملحم إن العائدين سيخضعون للفحص الطبي في أريحا، ومن ستثبت إصابته سيتم تحويلة للعزل الصحي، فيما سيتوجه الأصحاء للحجر البيتي في منازلهم ل 14 يوما.