يبحث متابعي المسلسلات والأفلام الهندية عن تفاصيل وفاة الممثل عرفان خان اليوم الأربعاء مما شكل لهم صدمة كبيرة رغم تلميحه المسبق.

أعلنت وسائل اعلام هندية اليوم الاربعاء وفاة الممثل عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان خان نشر تغريدة سابقة جاء فيها:

دافعت عن خياراتي طول حياتي لذلك لن استسلم لهذه المحنة الخطيرة.

شكرًا لكل عائلتي وأصدقائي اللذين وقفوا إلى جانبي

أعد جمهوري بالكشف عن حقيقة مرضي خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما أحصل على تشخيص قاطع.

المتحدث باسم عرفان خان أكد نباء وفاته خلال بيان مقتضب.

من هو عرفان خان

ويعتبر خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين تركوا بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).

ونقلت "رويترز" عن موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضي عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.

نعي الممثل خان

الممثل الهندي اميتاب باتشان نعى زميله خان وقال:

مجرد أخبار عن وفاة عرفان خان - هذه أخبار مزعجة وحزينة

موهبة لا تصدق - زميل كريم - مساهم غزير في عالم السينما - تركنا مبكرا - خلق فراغا كبيرا - صلوات وأدعية.

فاز خان بعدد من جوائز الأفلام المحلية في الهند، بما في ذلك جائزة الفيلم الوطني الهندي لعام 2012 لأفضل ممثل عن أدائه في "بان سينغ تومار".

قصة الفيلم تتحدث عن بطل رياضي تقاعد من القوات المسلحة الهندية ليحكم وادي شامبال في وسط الهند.