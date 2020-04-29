سبب وفاة الممثل عرفان خان

أعلنت وسائل اعلام هندية اليوم الاربعاء وفاة الممثل عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

المتحدث باسم عرفان خان أكد نباء وفاته خلال بيان مقتضب.

ويعتبر خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين تركوا بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).

وكان قد نشر الفنان الهندي خان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر.

ونقلت "رويترز" عن موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

وجاء في تغريدة خان ما يلي:

دافعت عن خياراتي طول حياتي لذلك لن استسلم لهذه المحنة الخطيرة.

شكرًا لكل عائلتي وأصدقائي اللذين وقفوا إلى جانبي

أعد جمهوري بالكشف عن حقيقة مرضي خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما أحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضي عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.