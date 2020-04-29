80 حالة وفاة بسبب كورونا في إيران ومئات الإصابات في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت إجمالي إصابات الوباء في كورونا، بعد تشخيص حالات جديدة.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أنها سجلت 80 وفاة ليرفع عدد حالات الوفيات إلى 5957 شخص، وإصابة 1073، ليرفع العدد إلى 93657.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية، تسجل 5841 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و108 وفيات جديدة.

وكانت موسكو، قد أعلنت في 27 ابريل، تسجيل 6 آلاف و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما رفع إجمالي الحالات إلى 87 ألفا و147 شخصًا.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة السويدية اليوم، تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 2462.

وحتى ظهر اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول اعداد الوفيات بسبب كورونا 218.770، وما يزيد عن 3 ملايين إصابة، 84% منها في أوروبا والولايات والمتحدة.