4 فحصوات مخبرية لمهاجم يوفنتوس باولو ديبالا تؤكد إصابته بـ"كورونا"

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، لا يزال يحمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أوضحت الصحيفة، أن النجم الأرجنتيي ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أجرى أربعة فحوصات خلال ستة أسابيع، وكانت نتائجها إيجابية.

وفي 21 مارس الماضي، كتب اللاعب ديبالا على سحابه "الانستغرام"، "إني مصاب بفيروس كورونا".

ويخضع اللاعب حاليًا داخل الحجر الصحي، فيما يتلاقى الرعاية الطبية داخل الحجر من الاطباء، لمكافحة الفيروس.

وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا، قال في مقابلة مع قناة "7"، اليوم" أن الطرق يضيق أكثر أمام استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم"، في إشارة إلى تأجيل مباريات الدوري المنافسة على اللقب.