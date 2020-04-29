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السديس: سنعود للصلاة والطواف والسعي في الحرم المكي خلال ايام

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 15:57 - 29 ابريل 2020
شروط اقامة صلاة التراويح في مكة شروط اقامة صلاة التراويح في مكة
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كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس بأن الصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستعود في غضون أيام، دون أن يحدد تاريخ الافتتاح.

ويأتي حديث الشيخ عبد الرحمن السديس بعد نحو شهرين على إغلاق الصلاة والطواف والسعي في الحرمين بشكل كامل بسبب فيروس كورونا.

ويظهر السديس في تسجيل قصير نشره حساب رئاسة شؤون الحرمين على "سناب شات"، وهو يقول: "أبشر واطمئن إنها أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة".

ولم يحدد السديس كذلك إذا كانت هذه العودة مشروطة بأشخاص معينين سيسمح لهم بالدخول أو أنها عامة لكل الراغبين.

وأغلقت السعودية الحرمين الشريفين وأوقفت العمرة منذ بدايات اذار الماضي، كما أغلقت جميع مساجدها في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا.

 

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