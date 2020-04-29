يبحث المسلمون عن دعاء سادس ايام رمضان 2020 – 1441 للداء به قبل الافطار وذلك لأن دعوة الصائم مستجابة.

وللتذكير فإنه لا يوجد دعاء مخصص ليوم السادس من رمضان أو أي يوم من أيام السنة لأن الدعاء هو دعوة عام في أي وقت وأي حين.

وفي هذه المقالة سنذكر المسلمين ببعض الاحاديث المستحبة في شهر رمضان 2020 أملًا في أن يتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال.

ونبدأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الشريف:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم).

دعاء سادس ايام رمضان 2020 – 1441

أدعية شهر رمضان المبارك من أكثر الأدعية المستحبة، ومن دعاء سادس يوم رمضان، نرفق لكم بعض الأدعية التي تجمع كثيراً من الطلب والرجاء والثناء علي الله.