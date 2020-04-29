الخارجية: تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا في الجالية الفلسطينية يرفع العدد لـ60

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين تسجيل أربع حالات وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية و23 اصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، بانها سجلت حالتي وفاة في الولايات المتحدة وثالثة في البرازيل ورابعة في الامارات، جراء الإصابة بفيروس كورونا مما رفع عدد الوفيات إلى 60 حالة.

وحول عدد الاصابات سجلت وزارة الخارجية اصابة 10 حالات جديدة في قطر، و10 حالات في السويد، وثلاث إصابات في شيكاغو بالولايات المتحدة، ليرتفع عدد اصابات الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا إلى 1121 إصابة، ، بينما سجلت 317 حالة تعافٍ.

وبينت الخارجية أن 40 حالة توفيت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف جاليتنا في ولاية ميتشغن، كما تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوفها في ولاية شيكاغو، لصبح العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة 657 إصابة.

في أميركا اللاتينية، بلغ إجمالي عدد الاصابات المسجلة في صفوف الجاليات الفلسطينية هناك 17 إصابة، منها 4 إصابات في البيرو، وواحدة في تشيلي، جميعها مستقرة وتخضع للحجر المنزلي.

فيروس كورونا في الجالية الفلسطينية

وفي البرازيل سجلت أول حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، وهي للمواطن ابراهيم خليل الصغير من قرية بتير في بيت لحم نتيجة اصابته بالفيروس.

وتتابع وزارة الخارجية عبر السفارات الفلسطينية قضية العالقين في القارة اللاتينية مشيرةً إلى أن هناك نحو 328 طالباً في القارة اللاتينية، وهم بخير وبصحة جيدة.

وسجلت 10 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51 إصابة منها: حالة واحدة حرجة في العناية المشددة، وثلاث حالات نشطة وهي قيد العلاج الطبي، و47 حالة بالحجر الصحي وحالتهم جيدة، بينما شفيت 10 حالات وخرجت من الحجر الصحي.

وفي السويد سجلت 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية لعائلة واحدة ووضعهم مستقر، باستثناء الأب الذي يرقد في المستشفى ووضعه متوسط.

وفي الإمارات العربية سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية هناك للمواطن عماد الحسن (48 عاما) نتيجة اصابته بفيروس "كورونا"، وهو يحمل وثيقة سفر لبنانية.

كما وتم تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس، وهي في المستشفى، حيث تجري متابعة أوضاع المصابين الصحية والبالغ عددهم 21، للاطمئنان عليهم.