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ارتفاع إصابات فيروس كورونا في قطر ولبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:17 - 29 ابريل 2020
ارتفاع إصابات فيروس كورونا في قطر ولبنان ارتفاع إصابات فيروس كورونا في قطر ولبنان
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ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في دولة قطر، اليوم الأربعاء، بعد تشخيص إصابات جديدة في المختبرات المخبرية.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أنّها سجلت 643 إصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليرفع عدد الإصابات إلى 11311، فيما بلغت عدد الوفيات 10 حالات حتى الآن.

وبيّنت الصحة القطرية، أنها 109 حالة تماثلت الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1243 حالة.

وكانت الدولتان، قد اعلنتا مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى للحد من انتشار فيروس كورونا، ومكافحته.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أنها سجلت أربعة حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد الإصابات إلى 721، فيما بلغت اعداد المتعافين 150.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، ارتفاع واصابات فيروس كورونا إلى 218 ألف حالة وفاة، وإصابة ما يزيد عن 3 ملايين حالة، 84% من تلك الاحصائيات في أوروبا وأمريكا.

 

 


   

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