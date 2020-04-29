ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

مظاهرات لبنان.. إصابات العشرات من القوات الأمنية بالتزامن مع انتشار "كورونا"

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 14:49 - 29 ابريل 2020
اشتباكات في لبنان اشتباكات في لبنان
جوال
مشاركة

أصيب عشرات الجنود اللبنانيين، اليوم الأربعاء، جراء وقوع مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الجيش، بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن 81 عسكريًا أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، أمس، ضد غلاء المعيشة.

أمس، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل متظاهر وعشرات الاخرين في مدينة طرابلس، بعد فض القوات الأمنية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم وفي الهواء، والقوة المفرطة.

وِأشعل المتظاهرون اليوم، النار في عدد من المراكب والمحالات التجارية في طرابلس، احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية.

وتأتي تلك الاحتجاجات العنيفة، بالتزامن مع إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المدن والبلدات والمحلات التجارية.

 أمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 إصابات بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 717 بينهم 24 حالة وفاة.
 

95521793_3947873241953753_6618700952830476288_n

95107886_3947872841953793_2372485465535152128_n

 

95105652_3947873465287064_5699743101568942080_n

94879682_3947873325287078_8662892763370487808_n


 

294c9273-6ff5-4122-a7f4-d1628c619d31

a0fe440a-d588-47af-9c83-d2c10012fb2c

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات