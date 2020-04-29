مظاهرات لبنان.. إصابات العشرات من القوات الأمنية بالتزامن مع انتشار "كورونا"

أصيب عشرات الجنود اللبنانيين، اليوم الأربعاء، جراء وقوع مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الجيش، بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن 81 عسكريًا أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، أمس، ضد غلاء المعيشة.

أمس، أعلنت السلطات اللبنانية، مقتل متظاهر وعشرات الاخرين في مدينة طرابلس، بعد فض القوات الأمنية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم وفي الهواء، والقوة المفرطة.

وِأشعل المتظاهرون اليوم، النار في عدد من المراكب والمحالات التجارية في طرابلس، احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية.

وتأتي تلك الاحتجاجات العنيفة، بالتزامن مع إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المدن والبلدات والمحلات التجارية.

أمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 إصابات بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 717 بينهم 24 حالة وفاة.





