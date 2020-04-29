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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أقوى اشارة.. تردد قناة ام بي سي MBC 2020 (الجديد)

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 14:47 - 29 ابريل 2020
تردد قنوات mbc 2019 نايل سات تردد قنوات mbc 2019 نايل سات
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لا يزال تردد قناة ام بي سي MBC 2020، يحظى بمتابعة عالية جدًا من قبل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.

وزادت عمليات البحث على تردد جميع قنوات ام بي سي منذ بداية شهر رمضان المبارك 2020 بهدف ضبط اشارة القناة استعدادًا لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020.

ومن أهم قنوات ام بي سي التي زاد عليها البحث منذ بداية رمضان 2020 هي:

  • تردد قناة ام بي سي 1
  • تردد قناة ام بي سي 4
  • تردد قناة ام بي سي Mbc مصر
  • تردد قناة ام بي سي MBC 2
  • تردد قناة ام بي سي mbc 3
  • تردد قناة ام بي سي mbc دراما
  • تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq
  • تردد قناة ام بي سي اكشن
  • تردد قناة ام بي سي 5
  • تردد قناة ام بي سي ماكس.
  • تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

سنحاول من خلال هذه المقالة نشر كافة ترددات قنوات ام بي سي MBC آنفة الذكر.

 تُبث مجموعة قنوات أم بي سي على مدار 24 ساعة ولكل قناة اختصاصات معينة فمنها من يهتم بالأفلام الاجنبية وأخرى بالسينما وأخرى بالدراما.

كما يوجد قنوات متخصص للبرامج الغنائية والموسيقية والسياسية.

كما انشأت مجموعة قنوات أم بي سي قناتين خاصتين احدهما لمصر والاخرى للعراق بهدف متابعة جميع الاحداث في تلك الدول.

 

  • ترددات قناة ام بي سي MBC  الجديد 2020

تردد قناة ام بي سي 1 على قمر النايل سات

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي

تردد قناة ام بي سي 1 على قمر العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

 

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تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب عمودي

 

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

 

القمر الصناعي: العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

 

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938 – 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

 

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11560

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

 

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

 

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11476

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

 

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

....

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11559

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

 

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تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

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