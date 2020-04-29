أقوى اشارة.. تردد قناة ام بي سي MBC 2020 (الجديد)

لا يزال تردد قناة ام بي سي MBC 2020، يحظى بمتابعة عالية جدًا من قبل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.

وزادت عمليات البحث على تردد جميع قنوات ام بي سي منذ بداية شهر رمضان المبارك 2020 بهدف ضبط اشارة القناة استعدادًا لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020.

ومن أهم قنوات ام بي سي التي زاد عليها البحث منذ بداية رمضان 2020 هي:

تردد قناة ام بي سي 1

تردد قناة ام بي سي 4

تردد قناة ام بي سي Mbc مصر

تردد قناة ام بي سي MBC 2

تردد قناة ام بي سي mbc 3

تردد قناة ام بي سي mbc دراما

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قناة ام بي سي 5

تردد قناة ام بي سي ماكس.

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

سنحاول من خلال هذه المقالة نشر كافة ترددات قنوات ام بي سي MBC آنفة الذكر.

تُبث مجموعة قنوات أم بي سي على مدار 24 ساعة ولكل قناة اختصاصات معينة فمنها من يهتم بالأفلام الاجنبية وأخرى بالسينما وأخرى بالدراما.

كما يوجد قنوات متخصص للبرامج الغنائية والموسيقية والسياسية.

كما انشأت مجموعة قنوات أم بي سي قناتين خاصتين احدهما لمصر والاخرى للعراق بهدف متابعة جميع الاحداث في تلك الدول.

ترددات قناة ام بي سي MBC الجديد 2020

تردد قناة ام بي سي 1 على قمر النايل سات

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي

تردد قناة ام بي سي 1 على قمر العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب عمودي

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938 – 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11560

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11476

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11559

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

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