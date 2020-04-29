تمديد فتح المحالات في نابلس خلال شهر رمضان

أعلن محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، تمديد فتح محال الملابس والأحذية في المدينة أمام المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح رمضان في تصريح صحفي، أن فتح المحلات سيكون في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

ابريل الحالي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تمديد حالة الطوارئ القصوى وقررت إغلاق المرافق العامة والسياحية والمؤسسات التعليمية، للحد انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة بالضفة، اليوم الأربعاء، أن إصابات فيروس كورونا في فلسطين استقرت عند 501 حالة، فيما عزلت آلاف الأشخاص داخل الحجر الصحي، معظمهم من عمال الداخل المحتل.