قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين منذُ بداية شهر رمضان

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الاربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذُ بداية شهر رمضان 2020 المبارك، 40 مواطنًا في الضفة المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم مركز أسرى فلسطين، رياض الأشقر، أن القوات الإسرائيلية لا زالت تعرض حياة الآلاف من الفلسطينيين للخطر الشديد من خلال اعتقالهم وزجهم في السجون التي تفتقر لأدنى متطلبات المعيشية والصحية، خاصة مع تفشي فيروس كورونا.

وبين أن الاحتلال اعتقل خلال رمضان ستة أطفال من القدس المحتلة، وزوجة الشهيد "مصباح أبو صبيح"، وباقي الاسرى من مدن مختلفة بالضفة المحتلة.

وطالب الأشقر، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياستها العنصرية باتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.