طلائع العاصفة توزيع "مي وتمر"

وزعت طلائع العاصفة الاطار الطلابي لكتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة "الذراع العسكري لحركة "فتح"، ماء وتمر على المواطنين الصائمين المتأخرين عن موائد إفطارهم في محافظة شمال غزة، وذلك تأكيداً على أجواء المحبة في المجتمع الفلسطيني.

وانتشر متطوعي الطلائع قبيل موعد الإفطار، في شوارع ومفترقات مخيم جباليا، حاملين التمر والماء للصائمين الذين أدركهم آذان الإفطار على مفترقات الطرق، في جو تسوده الألفة والمحبة والتسامح.

وقال مسئول الانشطة بالطلائع: "إن هذه الحملة ستتواصل طيلة شهر رمضان بكافة المحافظات وان المبادرة هي عمل "إنساني خير وهو تفطير صائم لم يصل بيته، مُبينا أن المُبادرة التي نقوم بها تشعرنا بـ "السعادة عند التخفيف من توتر الصائمين واستعجالهم لإدراك الإفطار وتخفيف السرعة ليصلوا الى اطفالهم عائلاتهم سالمين غانمين".

حيث لاقت هذه الحملة استحسانا كبيرا من المواطنين في هذا الشهر الفضيل.











