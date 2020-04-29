ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في اسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، أنها سجلت ألفي إصابة بالفيروس، و450 وفاة جديدة، وهو ما رفع حصيلة الوفيات في البلاد لأكثر من 24 ألف شخص.

وفرضت السلطات الإسبانية مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة أنحاء البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، وتعد اسبانيا من أكثر الدول تضررًا بالوباء.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سجلت أكثر من 218 ألف حالة وفاة، وإصابة ما يزيد عن 3 ملايين حالة، 84% من تلك الاحصائيات في أوروبا وأمريكا.