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"تفاصيل" اغلاق محال تجارية واعتقال 3 اشخاص في الضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:40 - 29 ابريل 2020
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قررت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة اغلاق 45 محلا تجارياً وضبط مركبة واعتقال ثلاثة أشخاص في سلفيت وذلك بسبب عدم التزامهم بحالة الطوارئ التي أعلن عنها سابقًا خشية من تفشي فيروس كورونا القاتل.

وتقوم أجهزة الشرطة في الضفة بتسيير دوريات مكثفة بشكل يومي للقيام بواجبها لمنع حركة تنقل المواطنين تنفيذًا لقانون الة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس السلطة محمود عباس.

وأشارت العلاقات العامة والاعلام في الشرطة الفلسطينية بالضفة، أن أجهزة الشرطة وخلال القيام بعملهم اليومي أغلقوا 45 محلا تجاريا وضبطوا مركبة وألقوا القبض على 3 اشخاص في محافظة سلفيت لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.

وحول احتجاز المركبة قالت الشرطة إن المركبة احتجزت ادارياً ومخالفة السائق.

العقيد حقوقي مأمون فحماوي مدير شرطة محافظة سلفيت دعا، المواطنين لضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظاً على حياتهم وسلامتهم بمنع الحركة والتجمع والالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى.

 

وفي قلقيلية أغلقت الشرطة 6 محال تجارية وضبط 11 مركبة مخالفة لم تلتزم بقانون الطوارئ.

وشددت العلاقات العامة في الشرطة استمرار كافة الاجهزة الامنية الفلسطينية للمضي في جهودها لتطبيق قانون الطوارئ حفاظًا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

 

 

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