3 دول تتعافى من كورونا وتستعيد حياتها السابقة تدريجيا

تحدث تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي"، عن تعافي ثلاث دول من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واعتزامها العودة بشكل تدريجي إلى الأوضاع الطبيعية.

وأكد التقرير أن "كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، انتصرت في المواجهة مع وباء الفيروس التاجي"، مشيرا إلى أنه تزامنا مع انغماس العالم في مكافحة انتشار العدوى، تعود أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية تدريجيا إلى حياتها السابقة.

ونقلت الشبكة عن الخبيرة في مجال العملات كاتي ليان قولها إن "نيوزيلندا وأستراليا فعالتان للغاية في السيطرة على الفيروس، وهما على استعداد لإعادة تشغيل اقتصاداتهما"، مؤكدة أن "هذه الدول مستعدة لاستئناف نشاطاتها، ما يعني أنها تتقدم بخطوة على الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتعافي الاقتصادي، وبالتالي التأثير الإيجابي على عملاتها".

وذكر التقرير بحسب الخبراء أن "الوضع في كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، يختلف بشكل ملحوظ عن بقية العالم، وأن استعادة جارتها الصين تدريجيا لنشاطها سيساهم في تعزيز اقتصادات هذه البلدان أيضا".

ووصل عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 10 آلاف و761 إصابة بينها 246 وفاة، إلا أن عدد المتعافين وصل إلى 8 آلاف و922 شخصا.

وسجلت أستراليا إجمالي إصابات بلغ 6 آلاف و738 إصابة بينها 88 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 5 آلاف و626 حالة.

وأخيرا أعلنت نيوزيلندا إصابة ألف و474 شخص بالفيروس، بينهم 19 وفاة، بينما تعافى ألف و220 شخصا من المصابين.