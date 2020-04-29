"الأونروا" تعيد تشغيل العيادات في الاردن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الادني "الاونروا" اليوم الاربعاء 29/4/2020، عن إعادة تشغيل العيادات الصحية في الاردن لغايات تطعيم الأطفال، واجراء المسحة الوراثية لحديثي الولادة.

وأوضحت "الأونروا ، أن العيادات ستستقبل المراجعين من لاجئي فلسطين في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة الا ربع من يوم السبت وحتى يوم الخميس، وفق تدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فايروس "كورونا" المستجد، وتماشياً مع قرارات وزارة الصحة الاردنية.

وأهابت الوكالة بمراجعيها الاقتداء بجميع تدابير السلامة العامة ومن أهمها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالصابون او تعقيمهما بالمعقمات الطبية بشكل متكرر وعدم زيارة المركز الصحي الا لتلقي الخدمات التي اعلن عن تقديمها، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة أخذ موعد مسبق لتفادي التجمعات والاكتظاظ المؤدي بشكل أو باخر لنقل العدوى.

وسيقوم الفريق الطبي التابع للاونروا، حرصاً على صحة الطفل وعائلته بالتواصل مع العائلة لتحديد موعد التطعيم للطفل، ولن يسمح بدخول المركز الصحي لاكثر من مرافق واحد فقط مع الطفل لتلقي الخدمة، ويجب ترك مسافة امان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع والاخر في قاعات الانتظار.