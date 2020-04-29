منشق عن بيونغ يانغ يتحدث عن صحة كيم جونغ اون

قال المنشق عن نظام كوريا الشمالية ثاي يونغ إن غياب الرئيس الكوري كيم جونغ اون عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي.

واختفى الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار منذ منتصف أبريل، مما أثار التكهنات بشأن مصيره.

ولفت إلى أن كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة.

وأضاف "أن الأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده".

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لكيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى احتمال وفاته.