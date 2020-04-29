مالية غزة تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

أعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الاربعاء 29/4/2020 بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية عن دفع زكاة الفطر عن الإخوة الموظفين الراغبين في دفعها وذلك خصماً من مستحقاتهم, تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها, وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ودعت الوزارة الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, حتى نهاية يوم الخميس 7/5/2020

وبينت الوزارة أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام سيكون 9 شيكل للفرد الواحد, بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء

ويمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.