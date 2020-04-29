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جوجل تتحدى آبل بسماعات "بلوتوث".. لديها ميزة مميزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:29 - 29 ابريل 2020
سماعة جوجل سماعة جوجل
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أعلنت شركة غوغل أن الجيل الجديد من سماعات Pixel Buds المنافسة لـ airpods بات متاحا للبيع عبر متاجرها على الإنترنت.

وتتألف Pixel Buds من سماعتين صغيرتين مزودتين بمكبرات صوت متطورة بحجم 12 ملم، يمكنهما الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنية "بلوتوث-5" التي تؤمن نقلا سريعا جدا للبيانات.

وتمت حماية السماعتين بهياكل أنيقة مقاومة للرطوبة وفق معايير IPx4، كما زودتهما غوغل بتقنيات متطورة تمكنها من التعامل مع مساعد غوغل  الصوتي وخدمة Google Translate لتكونا وسيلة مميزة للترجمة الفورية.

وتحوي السماعتان بطاريات داخلية تكفيهما لتعملا خمس ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، كما صممت غوغل لهما محفظة بلاستيكية أنيقة تحوي بطارية إضافية تشحن السماعتين 3 مرات، ويمكن شحنها عبر ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

غوغل تتحدى آبل بسماعات بلوتوث تدعم ميزة الترجمة الفورية!

كما زودتا بمحلقات مطاطية بقياسات مختلفة لتكونا مناسبتين لآذان مختلف المستخدمين، أما سعرهما فـ 179 دولارا.

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