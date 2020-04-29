بعد 4 فحوصات.. فيروس كورونا متشبث بجسم ديبالا

لا يزال النجم الأرجنتيي باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، يحمل فيروس كورونا المستجد رغم أنه أجرى 4 فحوصات خلال ستة أسابيع، بحسب التقارير الصحفية

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن وسائل إعلام إيطالية أن أن ديبالا خضع لاختبار فيروس كورونا مؤخرا، وكانت النتيجة إيجابية للمرة الرابعة منذ الإعلان عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكشف ديبالا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" إصابته بفيروس كورونا هو وصديقته يوم 21 مارس الماضي، لكنه لم يتعافى من المرض حتى الآن.

وأعلنت صديقة ديبالا في نهاية مارس الماضي تعافيهما من الفيروس، قبل أن تصرح في بداية الشهر الحالي إن نتيجة اختبار كورونا تحولت لإيجابية مرة أخرى.