ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

بعد 4 فحوصات.. فيروس كورونا متشبث بجسم ديبالا

  • فلسطين اليوم
  • 11:59 - 29 ابريل 2020
جوال
مشاركة

لا يزال النجم الأرجنتيي باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، يحمل فيروس كورونا المستجد رغم أنه أجرى 4 فحوصات خلال ستة أسابيع، بحسب التقارير الصحفية

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن وسائل إعلام إيطالية أن  أن ديبالا خضع لاختبار فيروس كورونا مؤخرا، وكانت النتيجة إيجابية للمرة الرابعة منذ الإعلان عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكشف ديبالا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" إصابته بفيروس كورونا هو وصديقته يوم 21 مارس الماضي، لكنه لم يتعافى من المرض حتى الآن.

وأعلنت صديقة ديبالا في نهاية مارس الماضي تعافيهما من الفيروس، قبل أن تصرح في بداية الشهر الحالي إن نتيجة اختبار كورونا تحولت لإيجابية مرة أخرى.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات