وزيرة الصحة : "كورونا" تحت السيطرة فلسطينياً وجاري تقييم الوضع الوبائي لرفع توصيات بتخفيف الاجراءات

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ، صباح اليوم الاربعاء 29/4/2020 أن جائحة كورونا في فلسطين تحت السيطرة الكاملة، مشيرة الى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين استقر عند 501 إصابة

وقالت كيلة خلال تصريحات لاذاعة صوت فلسطين إلى أنه سيتم اتباع نهج التخفيف التدريجي للاجراءات، وسيتم تقييم الوضع الوبائي ومدى التزام المواطنين بالاجراءات ومن ثم يجري الاجتماع مع اللجنة الوبائية ولجنة الازمة لترفع توصياتها لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية لاتخاذ قرار بالخصوص.

وأوضحت كيلة ، أنه يجري متابعة كلّ إجراءات الرصد الوبائي المتعلقة بالفرز والحجر والعلاج في كل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية سيما في القدس المحتلة.

وأضافت كيلة أن الوزارة والجهات المختصة تتجة لإجراء مسح وبائي للمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري ونقاط العبور الرسمية وغير الرسمية، مبينة انه تم أخذ 3 الاف مسحة من أصل 5 الاف من جنين إلى الظاهرية.

