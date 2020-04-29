أسماء المستفيدين من منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة 2020

يبحث العمال في مصر عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه، من وزارة القوي العاملة في دفعتها الثانية في مرحلتها للفئات المتضررة من الأحوال التي تمر بها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد تسجيل المستفيدين من المنحة علي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة للحصول علي المنحة من خلال مكاتب البريد مع الحصول علي كارت صرف المنحة المقدمة للمستفيدين لتحسين مستوي معيشتهم وكدعم من الدولة للمتضررين بسبب وقف الأعمال الخاصة بهم وخاصة فئة محدودي الدخل.

موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه

وتستكمل وزارة القوي العاملة صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد في كل المحافظات من خلال إرسال رسائل نصية للمواطنين علي هواتفهم بموعد ومكان استلام قيمة المنحة الـ 500 جنيه بمواعيد محددة ومقسمة علي مدار أيام تجنباً للتكدس والزحام ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجه انتشار فيروس كورونا في مصر ولدعم الفئات الأكثر احتياجاً للدعم في هذه المرحلة مع فرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات من هدفها الحفاظ علي صحة المواطنين مع مراعاة تقديم منحة العمالة الغير منتظمة للفئات المستحقة خلال الفترة الحالية ولمدة 3 شهور بقيمة إجمالية 1500 علي ثلاث دفعات.

أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثانية

ويعول عدد كبير من المواطنين المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والمسجلين في وزارة القوي العاملة علي صرف المنحة المقدرة بـ 500 جنيه لتحسين أوضاعهم في ظل توقف أعمالهم وتأثرها بأوقات الحظر مع الفئات التي أثرت عليهم تداعيات انتشار فيروس كورونا وتدعمهم الدولة من خلال تقديم منحة لمدة 3 شهور بعد استيفاء شروط التسجيل عبر موقع وزارة القوي العاملة واستقبال رسالة بموعد ومكان صرف المنحة.