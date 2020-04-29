بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع وزارة التنمية وصندوق وقفة عز

وقع بنك فلسطين ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق "وقفة عز" اتفاقية لتوفير مساعدات للأسر العفيفة وقائمة المعوزين المسجلين لدى سجلات وزارة التنمية الاجتماعية في جميع محافظات الوطن. حيث تبرع البنك بقيمة مليون شيكل، والذي يأتي كجزء من تبرع مجموعة بنك فلسطين لدعم القطاع الصحي والإغاثي في ظل تفشي فيروس كورونا في فلسطين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله بحضور كل من الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، والسيد عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، والسيد طلال ناصر الدين، المدير التنفيذي لصندوق وقفة عز، والسيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين، والسيد داود دويك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. لتأتي هذه الاتفاقية تكريساً للجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي في مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد للدعم والصمود وشبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء.

بدوره عبر د. أحمد مجدلاني عن سعادته للعطاء والدعم الذي تقدمه مجموعة بنك فلسطين، مشيراً الى أن المبلغ المتبرع به سيساهم في توفير جزء من احتياجات ألفي عائلة فلسطينية عفيفة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها مجتمعنا جراء تفشي فيروس كورونا عالمياً وتوقف حركة الاقتصاد. وأعرب مجدلاني عن اعتزازه بمبادرات البنك التي تأتي في سياق المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

من ناحيته، أشاد معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني أثبت المرة تلو الأخرى أنه يقف في خط الدفاع الأول عن شعبنا واقتصادنا، ولا يتوانى لحظة في تقديم كل ما يستطيع وقت الأزمات، من منطلق وطني وإنساني. وأثنى معالي المحافظ على الدعم الذي قدمه ويقدمه القطاع المصرفي الفلسطيني وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية والأعباء الإضافية الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة.

من ناحيته، أكد السيد هاشم الشوا بأن الدعم الذي قدمه البنك يأتي كجزء من مساهمات المجموعة لتلبية لدعم صمود المواطنين في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى أن المبالغ التي تم تخصيصها سيتم صرفها تزامناً مع جهود المجموعة في الوصول الى فئات أخرى، تعد الأكثر انكشافاً واحتياجاً في هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

إلى ذلك، أشار السيد طلال ناصر الدين، المدير التنفيذي لصندوق "وقفة عز" إلى أن الصندوق يبذل جهوداً كبيرة لحشد تبرعات من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغتربين الفلسطينيين في الخارج. وقال ناصر الدين بأن الصندوق جمع حتى الآن حوالي 14 مليون دولار أمريكي، إلا أن الاحتياجات باتت كبيرة، داعياً جميع مؤسسات القطاع الخاص والتجار والميسورين لتقديم يد العون لمجتمعنا من خلال الصندوق. معرباً عن شكره وتقديره لمجموعة بنك فلسطين للجهود التي بذلوها والدعم الذي قدموه خلال هذه المرحلة العصيبة من حياة شعبنا.