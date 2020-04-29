من هي الدولة الوحيدة في العالم التي توفر الاسعاف الجوي مجاناً ؟

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الثلاثاء29/4/2020 إن بلاده هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم خدمة الإسعاف الجوي مجانا، وفقا لتغريده نشرها على حسابه الشخصي.

وقال الوزير ان تركيا الدولة الوحيدة التي تقدم خدمة الاسعاف الجوي للمرض مجاناً بإمكاناتها الخاصة منذ عام 2008 ."

وبين انه تم نقل 211 مريضاً عبر طائرات إسعاف، و453 آخرين عبر طائرات أخرى، خلال العام الحالي فقط."

الناقلة الوطنية "الخطوط الجوية التركية" هي إحدى أكبر شركات الطيران في أوروبا، وتتخذ الشركة من مطار اسطنبول الجديد مقرا لها، وتنفذ رحلات إلى 120 دولة ، وتمتلك الخطوط التركية 359 طائرة .