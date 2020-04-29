سعر الذهب في السعودية 29/4/2020

نقدم لكم اليوم سعر الذهب في السعودية ، والذي يشهد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي طرأت على اسعار المعدن الأصفر خلال التداولات الأخيرة في ظل الارتباكات التي يسجلها سعر الذهب على مستوي عالمي.

ومن المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التي ضربت العالم، ويهتم الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال بالاطلاع المستمر عن المعدن الأصفر، حيث سنضع لكم بين السطور اسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 بمحلات الصاغة ونعلمكم بأن سعر الذهب غير شاملة ضبط المصنعية كما سنقوم بتحديثها على مدار الساعة.

سعر الذهب في السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29/4/2020 ارتفاعًا طفيفًا بعد أن مر بحالة شبه مستقر في ظل استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي.

سعر الذهب في السعودية دون ضبط المصنعية





وكان أصحاب محلات الصاغة اشتكوا من قلة الإقبال على شراء وتداول المصوغات الذهبية، وتسبب فرض حظر التجول في المملكة العربية السعودية بتكبدهم خسائر مادية فادحة.

من المتوقع أن يطرأ اختلاف على سعر الذهب بين الحين والآخر، وفي حال ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي سوف يطرأ ارتفاع سعر الذهب بينما في حال انخفض سعر الورقة الأمريكية يختلف سعر المعدن الأصفر.

طرأ انخفاض ملحوظ على سعر الذهب في محلات الصاغة بالمملكة العربية السعودية وقد جاءت الأسعار كالتالي:



