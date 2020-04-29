يبحث الطلاب عن منصة الامتحان للمادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي، تزامنًا مع بدء الطلاب في مصر بأداء امتحانات الترم الثاني عبر الإنترنت من المنزل بأداء امتحان المادة الأولى وهى اللغة العربية عبر منصة الامتحان بيرسون.

وبعد قرارا تعليق الدراسة في المدارس المصرية نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد وإلغاء الامتحانات لطلاب الابتدائية والاعدادية وتكليفهم بأبحاث علمية، بينما تم عمل امتحانات إلكترونيا لطلاب المرحلة الثانوية لصفين النقل الأول والثاني الثانوي تبدأ من اليوم.

منصة الامتحان للمادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي

يشار إلى أنه تم تقسيم فترة أداء الامتحان الى مجموعتين لكل مجموعة محافظات معينة المجموعة الأولى تضم محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء"، وتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً.

أما المجموعة الثانية تضم محافظات: "الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر"، وتبدأ من الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً.

طريقة التسجيل في منصة بيرسون

يبحث الآلاف الطلاب للصف الأول الثانوي عن طريقة التسجيل على منصة بيرسون لأداء امتحان اللغة العربية اليوم واليك الخطوات التالية: