مباحثات اليوم بشأن استئناف دوري كرة القدم الفلسطيني

أكد حبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية ، ان اجتماعاً سيعقد اليوم الاربعاء 29/4/2020 بين رئيس اتحاد كرة القدم وطبيب الاتحاد بوفد وزارة الصحة الفلسطينية ، لبحث إمكانية استئناف مباريات الموسم 2019-2020، وتحديداً ما تبقى من مباريات درجتي الاحتراف والاحتراف الجزئي، بعد توقفها في بداية شهر آذار/مارس الماضي.

وقال الرجوب خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان القرار سيصدر عن جهات الاختصاص بعد ان يتم رفع خطة الاتحاد بشأن الاجراءات الأحترازية في ظل جائحة "كورونا" ليتسنى العودة لدوري كرة القدم .

قال الاتحاد الفلسطيني خلال بيان له بالأمس إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الدوري بعد التشاور مع وزارة الصحة للخروج بصيغة معتمدة يتم نقاشها مع أندية درجتي الاحتراف والاحتراف الجزئي قبل رفعها للاتحادين القاري والدولي للمصادقة النهائيّة.

وسيتناول النقاش الموعد المناسب لاستئناف ما تبقى من منافسات الموسم الكروي، وتحديد ثلاثة ملاعب رئيسية لإقامة المباريات ومع ضمان وجود كافة إجراءات السلامة والتعقيم وتوفر العيادات الطبية، وإمكانية الفصل بين الفرق المتنافسة، وبما يمنح الأندية المشاركة الفرصة للتدريب والتحضير قبل خوض المباريات.

وأكد الاتحاد أن المباريات ستقام، بعد اعتماد صيغة نهائية معتمدة لدى كافة الجهات ذات العلاقة، ودون حضور جماهيري، مع مراعاة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بفترة الحجر الصحي للاعبين وإجراءات السلامة خلال التنقل والتدريبات، وتواجد الطواقم الطبية الى جانب الممثلين الرسميين للفرق.