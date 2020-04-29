6 أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

أضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة 6 أعراض جديدة، إلى إرشاداتها المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد–19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

في وقت سابق تحدثت تقارير إعلامية وصحية عن ظهور مثل هذه الأعراض على بعض المرضى لكن لم تكن معتمدة رسميا باعتبارها أعراضا للفيروس المميت.

والأعراض الأساسية المعتمدة لدى الهيئة الأميركية بشان الإصابة بفيروس كوورنا هي: الحمى، والسعال، والضيق في التنفس.

أمام الأعراض الستة الجديدة التي أضافتها السلطات الطبية الأميركية فهي على النحو التالي:

1. القشعريرة.

2. ألم في العضلات.

3. اهتزاز متكرر للجسد مع قشعريرة.

4.الصداع.

5. التهاب الحلق

6. فقدان حاستي الشم والتذوق.

ومع ذلك، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منه إن هذه القائمة ليست شاملة، مشيرة إلى أنه يجب على الفرد طلب الرعاية الصحية في حال ظهرت أعراض حادة للفيروس مثل الصعوبة في التنفس.

وقالت إن هذه الأعراض يمكن أن تظهر بين 2-14 يوما بعد التعرض لفيروس كورونا.

ومثلت إضافة عارض فقدان حاستي الشم والتذوق إلى قائمة أعراض الفيروس المميت خطوة مهمة، إذ كان خبراء الصحة يشتبهون في أنه من الأعراض المبكرة.

الجدير بالذكر أن الفيروس يمكن أن ينتشر بين البشر دون أن تظهر عليهم أعراض المرض، ودون أن يدركوا إصابتهم به، مما يفسر الانتشار العالمي السريع له.