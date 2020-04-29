بكين تحظر تناول الحيوانات البرية

حظرت العاصمة الصينية بكين تناول الحيوانات البرية بين سكانها، وذلك كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصدرت السلطات الصينية قانونًا يُعاقب بموجبه الأشخاص الذين يمارسون الصيد، ويتناولون الحيوانات البرية.

يشار إلى أن تناول الحيوانات البرية يعتقد أنه السبب الرئيسي في انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، ومن ثم إلى العالم أجمع.

وكانت مدن أخرى في الصين قد أقرت هذا الشهر، قانونا يحظر تناول الكلاب والقطط، وفقا لموقع "ديلي ميل".

وسيتم تطبيق القانون الجديد الذي يحظر تجارة وتناول الحيوانات البرية، في الأول من يونيو المقبل.

وبموجب اللوائح الجديدة ، سيتم تضمين "حيوانات الحياة البرية ذات القيمة البيئية والعلمية والاجتماعية الهامة" ، وفقا لإشعار حكومي. كما تمت إضافة 17 نوعا من الحيوانات المائية إلى القائمة.

وسيتم حظر استهلاك الحيوانات البرية المدرجة في جميع أنحاء مدينة بكين، كما يُحظر الصيد والتجارة في هذه الحيوانات البرية ونقلها بغرض تناولها.

وفي السياق سيتم فرض غرامات على مخالفي القانون تصل إلى 20 ضعفا لقيمة الحيوانات البرية أو منتجاتها الثانوية.