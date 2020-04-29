من هو الخليفة المتوقع لزعيم كوريا الشمالية !

أعلنت وكالة البحوث التشريعية بكوريا الجنوبية، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد يعين شقيقته كيم يو-جونغ خليفة له.

وبينت الوكالة في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء 29/4/2020، أن إعادة انتخاب كيم يو-جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، عضوا مرشحا للمكتب السياسي في اجتماع المكتب السياسي للحزب، قد يعزز قاعدة حكم عائلة كيم الحاكمة التي تسمى "سلالة بيكدو."

ويشار الى ان اختفاء كيم في الأسبوعين الماضيين وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية هامة، باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة

وقالت الوكالة أن أنشطة كيم يو-جونغ منذ مطلع هذا العام مثل القيام بالإعلان عن المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كانت بمثابة دور مركزي لها في الحزب ، موضحةً بأن هناك صعوبات بشأن منح الخلافة، والقيادة يتعين توفرها لدى كيم يو-جونغ، حيث لا تزال عضوا مرشحا للمكتب السياسي.