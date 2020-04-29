شرط السعودية لإعادة فتح الحرمين أمام الناس

وضعت وزارة الحج السعودية فجر اليوم الاربعاء 29/4/2020 شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا ، مقابل العودة الى الاوضاع التي كانت عليها المملكة وفتح الحرمين ، معتبرة ً انه "بالالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ستعود مكة ويُفتح الحرم وتعود زيارة مسجد رسول الله للناس من شتى بقاع الارض".

السلطات السعودية سمحت مع بداية شهر رمضان بأداء صلاة التراويح بـ5 تسليمات فقط، وبتباعد بين الصفوف وكذلك المصلين ، بعد قرارها قبل شهر رمضان إلغاء الصلاة في الحرمين كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا.

صور بثها التلفزيون السعودي الرسمي أظهر أداء موظفي المسجد الحرام بمكة المكرمة للصلاة في ظل تعليق الدخول للحرمين وتعليق الصلوات الخمس.