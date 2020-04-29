شركة أدوية شهيرة تحدد موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

أعلنت شركة أميركية شهيرة لصناعة الأدوية عن موعدٍ سيكون في وسعها حينه إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن يستخدم أولا في حالات الطوارئ فقط.

وقال المدير التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية الشهيرة ألبرت بورلا أن الشركة ستكون مستعدة بطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأضاف أن "الشركة ستواصل إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح وآمانه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولى في مطلع مايو المقبل".

وتأتي قيمة إعلان فايزر بسبب حجم الشركة العالمية التي تعد بين الأكبر والأكثر شهرة وإمكانيات في العالم، فضلا عن قرب الموعد المعلن بالمقارنة مع تصريحات خبراء الصحة العالمية الذين توقعوا أن تطوير اللقاح سيستغرق ما بين 12- 18 شهرا.

الجدير بالذكر أن عشرات الشركات في العالم على اختبار عقاقير ولقاحات مضادة للفيروس كوورنا، فيما لم تتوصل أي ّ منها إلى نتائج عملية وملموسة حتى الآن.