بعد حالة من السخط ...عباس يُلغي التعديل الذي أقره بشأن قانون التقاعد

بعد ان أثار التعديل الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن قانون التقاعد وتحديداً ما يتعلق ببند المكافآت ورواتب الوزراء حالة من السخط والغضب ، أصدر عباس قررراً في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ، بإلغاء تلك التعديلات .

محمد اشتية "رئيس الوزراء أكد على صفحته على الفيس بوك بأن الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير."

ويشار الى ان أن القراران بقانون رقم (4 و12) لسنة 2020، اللذان ألغاهما الرئيس، قد أثارا الكثير من الجدل، لعدم تماشيهما مع حالة التقشف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، ولأنهما يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، كما أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً.