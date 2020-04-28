عالمة وخبيرة في علم الأوبئة تكشف عن تحور "كورونا" منذ العام الماضي

قالت العالمة الصينية المختصة في علم الأوبئة وطب الكبد "لي لانجوان"، إن فيروس كورونا المسجد تحور 33 مرة منذ ديسمبر العام الماضي.

وأَفت لانجوان، أن الفيروس التاجي ليس سلالة واحدة، مشيرة إلى أنه يتغير باستمرار كما بقية الفيروسات، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج متباينة، مثل تباين شدة العدوى في البلدان الموبوءة.

على الصعيد ذاته، قال، الباحث في قسم علم الأوبئة بجامعة ييل بالولايات المتحدة ناثان جروبو: "لماذا لا يجب أن نقلق بشأن الطفرات التي تحدث أثناء الوباء؟ لفت فيه إلى أن الفيروس كي يصبح أكثر فتكا، يتوجب أن يغير العديد من السمات الجينية له في الآن ذاته، وهي عملية يصعب عليه القيام بها في مثل هذه الفترة الزمنية المحدودة".

في حين قالت العالمة صينية، لانجوان، أن التغيرات في الفيروس التاجي الجديد، تمس جوانب نادرة جدا، لم تتم دراستها حتى الآن، وأنها يمكن أن تؤثر على العدوى، ويمكن على وجه الخصوص أن تؤثر بأشكال مختلفة على الخلايا والحمل الفيروسي، وبعضها في الواقع أكثر خطورة من البعض الآخر.

وأشارت إلى أن سلالة عدوانية بشكل خاص أثبتت أنها قادرة على توليد حمولة فيروسية أعلى 270 مرة من السلالات الأخرى، وكذلك قدرة أسرع على قتل الخلايا.

ولفتت أنه تم العثور على سلالات أكثر عدوانية في أوروبا ونيويورك، مشيرة إلى أن معدلات وفيات مماثلة تم تسجيلها، في حين أصابت سلالات أخف أجزاء أخرى من الولايات المتحدة، مثل ولاية واشنطن.

وأوضحت أنه يمكن للفيروس معدلات انتشار وفتك مختلفة من دولة إلى اخرى، الأمر الذي يفسر التباين في قوة الفيروس، لاسيما ان الوفيات تعتمد أيضا على عوامل مثل العمر والظروف الصحية وحتى فصيلة الدم.

تعتقد العالمة الصينية لانجوان، أن تحديد الطفرة المحلية يساعد بشكل أفضل في العمل ضد الوباء، واختبار العقارات الملائمة، إلى جانب البحث عن لقاح.