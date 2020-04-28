مصر: تحذيرات من البرودة الشديدة والضباب

حذرت الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من انخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد برودة شديدة ليلا مع زيادة سرعة الرياح في عدة مناطق.

وقالت الأرصاد إن مناطق جنوب الصعيد وجنوب شبه جزيرة سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد يوم الأربعاء، رياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

كما حذرت، أن الرياح ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت أن يسود طقسا لطيفا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتظهر ارتفاع على درجات الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت أن الضباب سيتشكل صباحًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقعت ان تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مشيرة إلى ارتفاع الموج سيتراوح من متر إلى متر ونصف، فيما ستكون حالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار.