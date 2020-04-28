البنك الدولي يدعم الاردن بـ20 مليون دولار لمكافحة كورونا

وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة الأردن في مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" على الصعيد الصحي.

وأوضح البنك الدولي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيدعم مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا المستجد وجهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.

وتندرج حزمة المساعدة العاجلة ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أميركي، والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 نيسان لتعزيز استجابة الدول النامية للوباء.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق ساروج كومار جاه: "يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي وتسبب تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في آفاق النمو.

وأضاف، إن الحكومة الأردنية اتخذت في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، معتبرا أن دعم قدرة وزارة الصحة على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين.

وسيساهم المشروع وفق وزارة الصحة في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، ويكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه سيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.