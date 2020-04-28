الاحتلال يتخوف من تزايد العمليات الأمنية في ظل كورونا

كشف المحلل العسكري في القناة الـ13 العبرية، ألون بن دافيد، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود مخاوف "إسرائيلية"، من تزايد العمليات الأمنية، نتيجة حظر التجوال في المناطق الفلسطينية بالضفة، المفروض لمحاربة فيروس كورونا.

وقال المحلل العسكري، إن الشرطة "الإسرائيلية"، تتوقع حدوث المزيد من العمليات الأمنية بالداخل، خلال شهر رمضان، والتي سيتم تنفيذها بسبب الطوق الأمني المفروض على الضفة.

وأضاف بن دافيد، أن سكان المناطق الفلسطينية بالضفة، يعيشون تحت ضغوطات كبيرة، بفعل الطوق وحظر التجول المفروض عليهم، ولهذا السبب هناك تخوفات من وقوع المزيد من العمليات.

واوضح أن "إسرائيل" لن تمنع في هذه المرحلة دخول الفلسطينيين الى أراضيها، من أجل العمل.

ولفت بن دافيد، أن منفذ عملية اليوم في كفار سابا، كان يضع كمامة على وجهه، ولهذا لم يتم الكشف عنه قبل تنفيذ العملية.