طريقة تحضير عجينة وحشوة السمبوسك في رمضان

يعد السمبوسك أو ما يطلق عليه السمبوسة أحد أهم الأطباق الشهيرة في عالم المقبلات، ويزداد الطلب على طريقة تحضير السمبوسك في شهر رمضان المبارك، حيث تعتبرها العائلات العربية من الأطباق الرئيسية على موائدهم في الافطار خلال شهر رمضان.

ويتم تحضير السمبوسك من حشوه بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة، منها المقلي والمشوي في الفرن، للحصول عليها خفيفة، إلى جانب أنها لا تحتوي على الكثير من الزيت.

عجينة وحشوة السمبوسك في رمضان

وهناك الكثير من ربات البيوت تقوم بتحضير السمبوسك من العجين بشكل أساسي، ويتم بالكثير من الأنواع المتعددة من المواد الغذائية، مثل: الجبن والخضروات والدجاج واللحم.

طريقة تحضير طبق السمبوسك في رمضان 2020

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سترفق لكم في المقال التالي طريقة صنع السمبوسك، والتي تستطيع اعدادها بنفسك بكل سهولة، لانها تعد من المقبلات الخفيفة، حيث يمكن لأي شخص اتباع الطريقة التالية للحصول عليها.

طريقة عجينة السمبوسك او السمبوسة، اتبع الخطوات التالية للحصول على العجينة المناسبة لاعداد السمبوسك:

أربعة أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

كوب من الماء

حشوة اللحم للسمبوسك

نصف كيلو من اللحم المفروم

حبة صغيرة من البصل المفروم

حبتين من الجزر المبشور

رشة من الكمون

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة تحضير السمبوسك

أولا: نقوم بتحضير عجينة السمبوسك بإضافة كافة المكونات الجافة في وعاء عميق، وإضافة الماء إليها، بشكل تدريجي حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة القوام.

ثانيًأ: نترك عجينة السمبوسك جانباً كي ترتاح، في حين سنقوم بتحضير الحشوة، من خلال تشويح اللحم على النار في الزيت، وبعدها إضافة بقية المكونات إليها حتى تنضج بشكل كامل

ثالثًا: نقوم بحشي العجين باللحمة المفرومة وتشكيلها على شكل مثلثات، وخبزها في فرن ساخن مسبقاً حتى تصبح ذهبية اللون.

ويمكنك أيضا قلي السمبوسك في الزيت بدلا من الشوي، ويعتبره البعض ان له طعم ألذ من الشوي، وذلك وفقًا لرغبتك.

نأمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تكونوا قد استفدتم من طريقة اعداد السمبوسك أو السمبوسة خلال شهر رمضان، اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.