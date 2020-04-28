رابط تحميل تطبيق أنا مسلم 2020 للاندرويد، وهذه خصائصه

تحميل تطبيق أنا مسلم 2020 على الهواتف الذكية للاندرويد، حيث يسعى المسلمين في شهر رمضان 2020 المبارك، تنزيل تطبيق أنا مسلم، من أجل قراءة القرآن الكريم وما يحتويه التطبيق المميز.

تطبيق أنا مسلم من أكثر التطبيقات تنزيلاً خلال شهر رمضان المبارك مجانًا من المتجر جوجل بلاي، وبه يستطيع المسلم أن يقرأ القرآن الكريم والأذكار وحصن المسلم، فقط في هذا التطبيق.

وينقسم تطبيق أنا مسلم لعدة أقسام في أعلى القائمة، إذ يوجد به قسم الفقه والفتاوي وتفسير الأحلام وصحيح البخاري والتاريخ الهجري، وغيره.

ويستطيع مستخدم تطبيق أنا المسلم أن يختار قارئ سور القرآن كاملاً، حيثُ يوجد بالتطبيق 83 قارئ، بالإضافة إلى الخطب الصوتية.

كما يوجد في تطبيق أنا مسلم، تفسير القرآن للشيخ الشعرواي كامل، إلى جانب قسمى المرئيات للتعليم والنصح والعبرة للمسلمين والمسلمات.

ويفسر تطبيق أنا مسلم للاندرويد، كل سور القرآن الكريم، ومعاني الكلمات، لذا يعد من أفضل التطبيقات الإسلامية الشاملة.

موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" يواصل تقديم أكفأ التطبيقات التي يحتاجها كل مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك، في حين يتميز تطبيق أنا مسلم، بأنه يحتوي على قراءة اذكار الصباح والمساء، وهو ما نال إعجاب الكثير من المستخدمين.

دعاء صلاة التراويح في شهر رمضان 2020 :

وقبل أن نضع في أسفل المقال رابط تحميل تطبيق أنا مسلم، سنضع لكم دعاء التراويح.

"اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت".

خصائص تطبيق أنا مسلم :

الخاصية الأولى : يمكنك قراءة القرآن الكريم.

الخاصية الثانية : يمكنك قراءة الأذكار وحصن المسلم.

الخاصية الثالثة : يمكنك لمستخدم التطبيق قراءة العديد من الفتاوي والمواضيع المتعلقة بالفقه.

الخاصية الرابعة : يحتوي على قسم خاص بتفسير الأحلام.

الخاصية الخامسة : يمكنك من خلال التطبيق اختبار حفظ لسور القرآن.

الخاصية السادسة : يوجد به صحيح البخاري.

الخاصية السابعة : يحتوي على تفسير القرآن للشيخ الشعراوي.

الخاصية الثامنة : يحتوي على التقويم الهجري والمناسبات الدينية الإسلامية.

رابط تحميل تطبيق أنا مسلم 2020 :

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