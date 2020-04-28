تقنية تعقيم جديدة داخل المسجد الحرام

أطلقت السعودية اليوم الثلاثاء، تقنية تعقيم "تك الأوزون" داخل المسجد الحرام.

ودشن الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقنية وسيتم استخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.

وتعتمد تقنية "تك الأوزون" على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط، واستخدام الأوكسجين الطبيعي الموجود في الهواء.

ومما يميز الأوزون، نشاطه الفائق في الأكسدة وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي مع العناصر الكيميائية المختلفة، التي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلا جذريا وآمنا للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.