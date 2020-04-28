تعرف على موعد إجازة عيد العمال 2020 في مصر

يحتفل العمال في مصر، يوم 1 مايو من كل عام، بيوم عيد العمال، والذي يتم الاحتفال به تقديرًا لجهودهم وتحفيزاً لهم، ويكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مختلف القطاعات والمجالات.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال "سعفان"، في بيان له، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

كما أصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.