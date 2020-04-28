الصحة بغزة تعلن عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن جميع النتائج الفحوصات المخبرية "سلبية".

وقال الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة خلال الايجاز اليومي : "إن المختبر المركزي أتم فحص 124 عينة مخبرية منذ أمس وحتى اللحظة وجميع نتائجها سلبية".

وأضاف القدرة، أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 7 حالات مصابة بفيروس كورونا، ولا زالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة، مشيرًا إلى أن المصابين لا زالوا بحالة متعافية داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وأشار إلى أن وزارة الصحة انهت فترة الحجر لـ 58 مستضاف في مراكز الحجر الصحي، وفق البرتوكول الصحي المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وأوضح أن وزارة الصحة تتابع صحياً 1931 مستضاف داخل 23 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة مطمئنة منهم 11.8 حالات مرضية متعددة ويقوم على خدمتهم 380 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

وبيّن أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية مستمرة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوزارة "تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالأحوط".

وشدّد القدرة على ضرورة التزام جميع المواطنين بالإرشادات والتعليمات المتبعة من الصحة والجهات الرسمية، ودعا المواطنين بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية في الأسواق.