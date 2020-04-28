رابط التسجيل في منصة هناك Hnak للحصول على مياه زمزم

تم إطلاق مشروع سقيا زمزم بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه عبر منصة هناك الإلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم إلى المنازل بالمملكة العربية السعودية.

وكان الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد دشن المنصة الإلكترونية التي سيكود دورها توزيع مياه بئر زمزم في مكة المكرمة وفق آليات وإجراءات خاصة بالمنصة الإلكترونية.

وبدأ تفعيل تلك منصة هناك المتخصصة في توزيع مياه زمزم في عبوات سعة كل منها 5 لترات اليوم الاثنين 27 أبريل 2020 الموافق 4 رمضان 1441، ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية كأحد الحلول المطروحة لتأمين مياه زمزم وتوزيعها على المنازل في مكة المكرمة، ثم يتم توزيعها في باقي مدن المملكة وذلك في ظل حظر التجوال الكامل المفروض على مكة وغيرها من المدن السعودية بسبب فيروس كورونا.

منصة هناك لتوزيع مياه زمزم

وقبل إطلاق منصة هناك الإلكترونية اليوم أعلنت الشركة الوطنية للمياه أن المنصة ستعمل وفقا للآليات الآتية:

أولاً: يتم تسجيل طلبات المواطنين والمقيمين بالمملكة الراغبين في الحصول على عبوات مياه زمزم من خلال عمل زيارة إلى رابط منصة هناك عبر الرابط التالي:

رابط منصة هناك لتوزيع مياه زمزم

ثانيا: يتم دفع قيمة عبوة مياه زمزم والتي تبلغ وزنها 5 لتر بشكل إلكتروني وغير مسموح بإجراء الشراء من خلال الدفع الإلكتروني.

ثالثا: توزيع المياه وفقاً لمنصة هناك سيكون في أرجاء مكة المكرمة أولاً كمرحلة أولى على أن يتم التوزيع في كافة المملكة تابعاً.

رابعا: سعر جالون المياه لا يتضمن تكلفة خدمة توصيل مياه زمزم عبر منصة هناك.

طرح مياه زمزم في الأسواق

وبخلاف تفعيل منصة هناك الإلكترونية، وقعت الشركة الوطنية للمياه اتفاقية مع شركة “بندة” للتجزئة لمنحها حق توزيع عبوات ماء زمزم من خلال فروعها المنتشرة في المملكة، وفي ذات السياق، يعمل مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم على التعاقد مع شركات تجزئة محلية كبيرة لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة، والوصول إلى كل من يحتاج إلى مياه زمزم.

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس قال محمد بن أحمد الموكلي، إن عملية التوزيع مياه زمزم ستشمل مكة المكرمة كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك نظراً لتطبيق الحظر الكامل على مكة المكرمة على خلاف معظم مدن السعودية التي خضعت فقط للحظر الجزئي في الوقت الحالي.

وأكد الموكلي أن منصة هناك الإلكترونية سوف توزع عبوة حجم 5 لتر لكل طلب على جميع مناطق المملكة.