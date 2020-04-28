قطر والسعودية تسجلان ارتفاعًا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة القطرية، أنها سجلت 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11921.

ومن جهته، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20077.

وأوضحت الصحة السعودية، انّها سجلت 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 152.

وكانت الدولتان قطر والسعودية قد أعلنتا في مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة أنحاء البلاد، وشملت إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية وإغلاق الرحلات الجوية وغيره، لمواجهة تنفشي "كورونا".

وحتى ظهر يوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 212.337 شخص، وإصابة ثلاثة ملايين، معظمهم من الولايات المتحدة واسبانيا والصين وألمانيا وإيطاليا.