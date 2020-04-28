تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

تبحث العائلات عن تردد قناة توم وجيري والتي تحتل النصيب الأكبر بين العديد من القنوات التي تقدم البرامج الترفيهية المتنوعة.

وتقدم قناة توم وجيري أفلام الكارتون للصغار، وتمتاز القناة بتقديمها للمسلسل الكرتوني الأشهر توم آند جيري بدون فواصل تزعج المشاهدين، كما تقدم بعض الأفلام الأخرى مثل الجميلة والوحش والأسد الملك والأقزام السبعة، والعديد من الأفلام التي شكلت وعي الصغار على مدار أجيال عديدة، ولا زلنا نفضل مشاهدتها حتى الآن.

تردد قناة توم وجيري

يمكن استقبال قناة مغامرات القط والفأر عبر القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بما تقدمه القناة من مغامرات خفيفة الظل وحرب ضروس تدور رحاها بين القط الكسول ومحب الراحة دائماً توم، والفأر الذكي الشقي جيري، والذي يحاول أن يحيا آمناً في منزل السيدة مامي، ويستعين بأصدقائه من قاطني المنزل، مثل الكلب تايك وابنه سبايك، فهل يا تري سينجح في العيش جنباً إلي جنب بجوار توم الذي يحلم بالتهامه كل يوم، لمتابعة تلك التفاصيل استقبل القناة عبر:

تردد القناة: 11354_11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.



أفلام وبرامج قناة توم وجيري 2020

تهتم قناة مغامرات القط والفأر بالترفيه عن الأطفال وكذلك تعليمهم، إذ تحرص على تقديم بعض الأناشيد والأغاني التي تعلم الصغار الحروف والأرقام، كما تعلمهم أيضاً أسماء الحيوانات وأصواتها باللغة العربية واللغة الانجليزية، وتقدم أفلام كرتونية قديمة مثل جميع أفلام ديزني مثل الجميلة والوحش وذات الرداء الأحمر وغيرها من الأفلام المحببة للصغار والكبار وأيضاً.